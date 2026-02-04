Гомеопатия перестанет быть лженаукой: новый зам главы комиссии РАН предложил нововведения

Новый заместитель главы Комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Сергей Колесников, выступил против запретов в науке. Он считает необходимым изучать гомеопатию, а сам термин «лженаука» называет пережитком прошлого. Об этом пишет «РБК».

В Российской академии наук происходит смена вектора в одной из самых идеологически заряженных сфер. Сергей Колесников, назначенный заместителем председателя комиссии по борьбе с лженаукой, в интервью РБК заявил, что гомеопатия требует изучения, а не запретов.

Академик, ссылаясь на 200-летнюю историю метода, указал, что доказательств его неэффективности нет, а отсутствие понимания механизмов — не повод для отрицания. Колесников подчеркнул, что персонализированный подход гомеопатии не вписывается в стандарты доказательной медицины, требующие массового эффекта, но это не делает метод лженаучным.

Его назначение выглядит знаковым на фоне недавнего конфликта. В мае комиссия выступала против включения гомеопатических средств, таких как «Эргоферон», в клинические рекомендации, указывая на отсутствие в них молекул действующего вещества. Однако уже в августе Минздрав утвердил рекомендации по ОРВИ с этим препаратом.

Колесников также поставил под сомнение сам термин «лженаука», назвав его наследием «тяжелого академического прошлого». Он призвал научное сообщество четко определить понятия, чтобы избежать заблуждений. Новая комиссия, в составе которой теперь преобладают физики, возможно, пересмотрит подходы. Прежний меморандум о лженаучности гомеопатии 2017 года новый замглавы называет «скороспелым релизом», принятым без должного обсуждения с медиками.

