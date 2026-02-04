В России неожиданно увеличилась заболеваемость сифилисом

В России зафиксировали резкий рост заболеваемости сифилисом, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Отмечается, что за последние пять лет, с 2020 года, число случаев заражения этой инфекцией увеличилось на 64%. Наиболее уязвимой группой оказались мужчины старше 40 лет, среди которых болезнь распространялась особенно активно.

Специалисты связывают тревожную статистику с несколькими ключевыми факторами. В их числе — рост розничных цен на презервативы и последующее снижение объемов их продаж. Еще одной причиной называют недостаточное освещение проблемы инфекций, передающихся половым путем, в средствах массовой информации (СМИ).

Эксперты отмечают отсутствие устойчивого информационного фона, который предупреждал бы население об опасности заражения сифилисом и методах профилактики.

Отдельно эпидемиологи отмечают уникальность возбудителей заболеваний, таких как сифилис и гонорея, в природной среде. Эти патогены эволюционно сформировались именно для заражения человека, и животные, в отличие от людей, не смогли бы справиться с подобными инфекциями.

