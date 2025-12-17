Гонконгский грипп возвращается: врач назвал симптомы и группы риска

Аномально теплая и влажная зима в России спровоцировала непривычно ранний и резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В 17 регионах страны эпидемические пороги уже превышены, и главным виновником этой волны стал не новый, а хорошо известный врачам штамм — гонконгский грипп A (H3N2). По словам врача Дмитрия Еделева, на его долю приходится до 80% всех случаев, и это объяснимо: вирус отличается стремительным развитием. Человек может чувствовать себя здоровым утром, а к вечеру его состояние резко ухудшится с температурой под 40 градусов, сильной ломотой в теле, сухим кашлем и выраженной слабостью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что характерной чертой является отсутствие насморка в первые дни, что отличает его от других ОРВИ. Особую опасность H3N2 представляет для детей, пожилых людей старше 65 лет, беременных и тех, кто имеет хронические заболевания — у них выше риск тяжелых осложнений, таких как пневмония или бактериальные инфекции.

По мнению медика, несмотря на пугающую историю — первая вспышка в 1968 году унесла жизни миллионов, сегодня уровень летальности этого гриппа даже без лечения не превышает 1%. Главная задача при заболевании — не допустить обезвоживания, особенно у детей, и строго соблюдать постельный режим. Лечение в основном симптоматическое, а в тяжелых случаях требуется госпитализация. При этом врачи опровергают слухи о появлении какого-то «сверхнового» мутировавшего штамма, невосприимчивого к вакцинам.

Он подчеркнул, что самым эффективным щитом по-прежнему остается вакцинация, которая радикально снижает риск тяжелого течения и осложнений. В качестве ежедневной защиты медики рекомендуют гигиену рук, проветривание помещений, избегание толпы и ношение масок в людных местах. Важно помнить, что на фоне гонконгского гриппа продолжают циркулировать и другие респираторные вирусы, поэтому бдительность и своевременное обращение к врачу при первых симптомах — это не просто рекомендация, а необходимость в этот нестабильный сезон.

