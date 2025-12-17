Грипп-невидимка: каким симптомом выделяется гонконгский грипп зимой

Всемирная организация здравоохранения назвала штамм гонконгского гриппа доминирующим на территории России. В связи с этим врачи дали разъяснения о характерных симптомах заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева обозначила ключевые признаки инфекции. По ее словам, главными характеристиками начала болезни являются высокая температура тела, часто превышающая 38 градусов, и сильный озноб.

Как отметила врач, симптомы этого штамма в целом схожи с проявлениями других видов гриппа, что может затруднить его точное определение. Помимо температуры и озноба, к характерным признакам относятся ломота в мышцах и суставах, интенсивная головная боль, болезненные ощущения при движении глазных яблок. Также возможен сухой кашель.

Врач подчеркнула, что заболевание начинается стремительно, без продромального периода. По данным вирусолога Светланы Протасовой, в ряде случаев гонконгский грипп может приводить к развитию серьезных осложнений, таких как пневмония, миокардит или отит.

