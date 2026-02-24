Гонконгский грипп захватил Нижегородскую область: доля заболевших составляет почти 70%

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области пошла на спад

Здоровье

Фото: [Медиасток.рф]

В Нижегородской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю врачи зафиксировали 18 тыс. новых случаев, что примерно на две тысячи меньше показателей предыдущей недели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, отметив, что тенденция к уменьшению числа заболевших сохраняется. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что именно сейчас атакует нижегородцев. В 67,8% случаев у пациентов диагностируют грипп, причем доминирующим штаммом остается А(H3N2), известный как «гонконгский грипп». Помимо этого, в пробах обнаруживают риновирусы, парагрипп, аденовирусы и сезонные коронавирусы. Также в списке циркулирующих патогенов — бокавирусы, метапневмовирусы и микоплазма.

Снижение числа заболевших — позитивный сигнал для системы здравоохранения, однако расслабляться рано. Высокая доля гриппа среди прочих инфекций означает, что нагрузка на стационары и поликлиники все еще остается значительной. Жителям региона рекомендуют не забывать о мерах профилактики в местах скопления людей, чтобы не подхватить вирус на фоне сезонного отступления простуд.

Таким образом, эпидемиологическая ситуация в Нижегородской области постепенно стабилизируется, но эпидпроцесс остается активным за счет разнообразия респираторных инфекций. Медики продолжают мониторинг, чтобы не допустить новой волны заболеваний.

