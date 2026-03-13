Госуслуги не для всех: 73-летней женщине отказали в талоне, потому что у нее старый телефон

Жительница Челябинска, 73-летняя пенсионерка с кнопочным телефоном, три недели не могла попасть к окулисту в городской больнице № 6. Ее дочь Ирина обратилась в редакцию 74.RU с возмущением: в регистратуре женщине заявили, что запись ведется только через портал «Госуслуги» или мессенджеры, а по телефону или лично талон получить нельзя.

«Теперь талоны, например, к окулисту можно взять только через „Госуслуги“. В регистратуре отказывают, по телефону [записаться] нельзя — только „Госуслуги“, — возмутилась Ирина. — Это происходит в ГКБ № 6, но я думаю, эта практика везде. Возникает вопрос, как получить квалифицированную помощь? Не нарушает ли такая практика права граждан?».

Дочь пояснила, что у мамы просто нет возможности пользоваться современными сервисами: телефон старый, а навыков работы с приложениями нет. Попытка записаться за себя через личный кабинет на «Госуслугах» тоже не увенчалась успехом — к окулисту не было талонов.

«У моей мамы нет „Госуслуг“, ей 73 года. У нее телефон кнопочный, — рассказала Ирина. — Получается, человек остается просто без помощи. Я даже через себя не смогла взять, окулистов просто нет. Только один врач».

После того как редакция направила запрос в региональный Минздрав, с пенсионеркой связались и пригласили на прием. В ведомстве пояснили, что цифровизация не отменяет традиционных способов записи. Жители области могут выбирать любой удобный вариант:

· чат-бот в мессенджере MAX; · региональный портал Talon.zdrav74.ru; · телефон единой службы оперативной помощи гражданам 122; · телефон контакт-центра ГКБ № 6 (351) 731-66-66.

В министерстве заверили, что талоны к узким специалистам регулярно обновляются и на «Госуслугах», и офтальмологи принимают в штатном режиме. Тем не менее, случай пожилой челябинки заставил вновь задуматься о том, насколько доступна цифровая медицина для тех, кто вырос без смартфонов.

