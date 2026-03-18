Готовь орган при жизни: Латвия уговаривает граждан стать донорами после смерти

В Латвии стартовала необычная информационная кампания. Национальная служба координации трансплантации Клинической университетской больницы имени Страдыня (PSKUS) решила убедить жителей страны добровольно согласиться на посмертное изъятие органов. Причина проста и страшна одновременно: более 100 человек — взрослых и детей — сейчас ждут жизненно необходимой трансплантации, и каждый седьмой из них умрет, так и не дождавшись донорского органа.

Медики объясняют: трансплантация становится возможной только в особых случаях — когда у человека после тяжелого заболевания или травмы (инфаркта, инсульта, кровоизлияния в мозг или длительной нехватки кислорода) наступает смерть мозга. В этот момент органы еще жизнеспособны, и их можно пересадить тем, для кого это единственный шанс выжить.

Чтобы стать потенциальным донором, достаточно поставить простую отметку в государственной системе E-veselība. Это займет пару минут, но может спасти чью-то жизнь.

Важный нюанс: в Латвии трансплантация для реципиентов полностью оплачивается государством. В PSKUS уже работают программы пересадки сердца, почек, печени и роговицы. Есть и хирурги, и оборудование — нет только главного: органов.

Цифры, которые нельзя игнорировать

По данным Европейской дирекции по качеству лекарственных средств и здравоохранения (EDQM), в странах Евросоюза в среднем 20–30 человек на миллион населения ежегодно становятся посмертными донорами. В Латвии этот показатель значительно ниже. При этом количество пациентов в листках ожидания не снижается годами.

Каждый седьмой — это не абстрактная статистика. Это конкретные люди, которые не доживут до следующего года, если ситуация не изменится. Среди них есть и дети.

Этическая дилемма

Кампания вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Одни считают, что государство не имеет права даже просить о таком — это личное дело каждого. Другие напоминают: во многих странах Европы действует презумпция согласия, то есть каждый автоматически считается донором, если при жизни не отказался. Латвия пошла по другому пути — согласие нужно получить добровольно. Но без активной позиции граждан этот путь ведет в никуда.

Медики надеются, что информационная кампания заставит латвийцев задуматься. Возможно, кто-то впервые узнает, что его отметка в системе может стать чьим-то вторым днем рождения.

