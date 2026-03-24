Грипп лидирует: в Нижегородской области зарегистрировано 62% заболевших

Нижегородский Роспотребнадзор обнародовал свежую статистику по острым респираторным инфекциям: за прошедшую неделю диагноз ОРВИ поставили 14 тыс. жителей региона. Показатели не изменились по сравнению с предыдущей неделей — эпидемиологическая ситуация остается стабильной, но и расслабляться рано. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Лабораторные исследования показали, что почти две трети заболевших — 62,2% — подхватили именно грипп, причем в подавляющем большинстве случаев это штамм А(H3N2), известный своей способностью вызывать тяжелое течение болезни. Остальную часть «букета» составляют привычные для этого сезона риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы.

