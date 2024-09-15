Химик Марченкова назвала продукты, в которых можно обнаружить бензол

В популярных у жителей РФ продуктах выявлен опасный состав, который способен вызвать рак. Этот состав – бензоат натрия в реакции с аскорбиновой или лимонной кислотой образует бензол, являющийся высокотоксичным канцерогенным веществом, относящимся ко второму классу опасности по ГОСТу. Химик-технолог Варвара Марченкова пояснила, в каких продуктах питания можно встретить такое вредное сочетание и чем оно опасно для человека. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, соединение нередко образуется в пище на этапе обработки и хранения, а уровень его содержания нечасто контролируется производителями. Так, контроль содержания бензола в продуктах питания до сих пор не закреплен на государственном уровне.

Эксперт добавила, что в зоне риска находятся газированные и энергетические напитки, фруктовые соки и джемы, кетчупы и соусы, консервированные и копченые продукты. Следовательно, всеми указанными продуктами не следует злоупотреблять, поскольку в них могут оставаться и следы вещества, и его концентрация, превышающая норму.

По ее мнению, бензол может оказывать целый ряд негативных эффектов на организм: он ослабляет нервную и иммунные системы, разрушает костный мозг, провоцирует анемию и образование злокачественных опухолей.

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