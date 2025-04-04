Химик Панов назвал правила приема витамина С

Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, играет главную роль в поддержании здоровья, участвуя в важнейших процессах организма: от укрепления иммунитета до синтеза коллагена. По словам химика Алексея Панова, тем не менее его эффективность во многом зависит от правильного метода приема. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что нехватка указанного витамина может привести к потере упругости кожи, сокращению подвижности суставов и повышенной ломкости капилляров. Кроме того, аскорбиновая кислота значительно улучшает усвоение железа из растительных продуктов, что особенно важно для вегетарианцев.

По мнению эксперта, витамин С содержится в цитрусовых, клубнике, папайе, перце, брокколи, брюссельской капусте, шпинате, киви, а также в пищевых добавках. Однако стоит помнить о том, что аскорбиновая кислота, хотя и не вызывает гипервитаминоз, его избыточное потребление может привести к проблемам с желудком, включая боли и обострение язвенной болезни.

Он отметил, что важно внимательно изучать противопоказания, указанные в инструкции по применению лекарственных средств. Люди с почечной недостаточностью должны быть особенно осторожны с добавками витамина C, поскольку его потребление может нарастить нагрузку на почки.

Ранее сообщалось, что аскорбинка оказалась важным помощником при похудении.