Химик Панов пояснил опасность проглатывания таблеток без запивания водой

Таблетки являются одной из наиболее востребованных форм лекарственных препаратов, и многие люди принимают их каждый день. Тем не менее имеется распространенная ошибка, которую нередко допускают люди: попытка проглотить таблетку без запивания достаточным объемом воды. Химик Алексей Панов пояснил опасность подобной практики. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, прежде всего стоит помнить, что без воды таблетка растворяется значительно медленнее, поскольку процесс увлажнения замедляется. Тем не менее суть приема лекарства в том, что после растворения в желудке активные вещества лекарства должны быстро попасть в кровоток, иначе может сократиться эффективность препарата.

Эксперт добавил, что при попытке проглотить таблетку без воды она может задержаться и начать растворяться в пищеводе, а не в желудке, и тем самым вызвать раздражение слизистой пищевода.

По его мнению, к тому же неправильное употребление ряда лекарственных средств может усилить их побочные эффекты. Так, аспирин способен привести к язве желудка или гастриту, если принимать его на голодный желудок или без достаточного объема воды.

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