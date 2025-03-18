В Минздраве Подмосковья рассказали, почему паллиативным пациентам необходимо поддерживать здоровье зубов

В Министерстве здравоохранения Московской области объяснили, почему паллиативным пациентам, даже тем, которые получают питание внутривенно или через гастростому, необходимо поддерживать здоровье зубов.

В ведомстве отметили, что на фоне длительного приема лекарств у пациента могут воспалиться десны. В дальнейшем это может стать причиной развития пародонтоза и даже выпадения зубов.

Нередко пациенты из-за приема обезболивающих перестают чувствовать зубную боль. На фоне тяжелого заболевания и ослабления иммунитета воспаление в ротовой полости может быстро перейти в острую стадию. У пожилых людей инфекции и воспалительные процессы в ротовой полости увеличивают риск развития пневмонии.

Врачи призвали следить за влажностью слизистой ротовой полости. Если пациент не пьет, следует аккуратно протирать ротовую полость марлевой салфеткой. Также рекомендуется следить за положением головы пациента: при запрокидывании головы рот чаще остается открытым, а это может привести к высыханию слизистой. Чистить зубы пациента нужно, даже если он не принимает пищу через рот.

Ранее в министерстве сообщили об открытии новой школы паллиативного пациента. Она стала уже 37-й.