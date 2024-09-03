Хирург Безрукавый пояснил правду и мифы о развитии сколиоза

По словам врача-хирурга Алексея Безрукавого, вокруг такого популярного заболевания, как сколиоз, в обществе бытует немало мифов: так, многие считают причиной развития сколиоза у детей неправильную осанку или тяжелые рюкзаки. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что ничего из этого не может быть убедительной причиной развития сколиоза. Они до сих пор окончательно не выяснены, однако в этом присутствует гормональный, генный или физический компонент.

По мнению медика, тот факт, что сколиоз делает ребенка хрупким, поэтому он вынужден избегать больших физических нагрузок, также является мифом. Напротив, спорт может сохранить гибкость и силу корпуса, тем самым помогая уменьшить боль.

Он отметил, что неправильным мнением является и то, что лечение сколиоза следует начинать после того, как ребенок вырастет. В данном случае, наоборот, чем раньше начать лечение, тем выше шансы на успешный исход. Более того, если вовремя не прибегнуть к лечению сколиоза, он способен привести к серьезным проблемам со здоровьем во взрослом возрасте.

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