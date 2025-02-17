Хирург Литвиненко предупредил об ухудшении состояния суставов в холодную зиму

По словам врача-хирурга Андрея Литвиненко, холодная погода и резкие изменения атмосферного давления могут весьма ухудшить состояние суставов. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что снижение температуры приводит к повышению внутрикостного давления, что вызывает болезненные ощущения и обострение хронических заболеваний. Особенно сильный удар холод наносит людям пожилого возраста. Подобные изменения погодных условий становятся вызовом для системы здравоохранения, поскольку врачи ожидают значительное роста вызовов скорой помощи.

По мнению медика, важно также одеваться тепло и избегать длительного нахождения на холоде в неподвижном состоянии, не переохлаждаться и защищать тело от экстремальных температур. Указанные простые меры помогут минимизировать риск обострения заболеваний и сохранить здоровье даже в холодные зимние дни.

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