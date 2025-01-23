Невролог Комаров заявил о росте числа пациентов с мигренью

По словам врача-невролога Александра Комарова, после новогоднего периода в течение 10-11 дней пациенты начали активно жаловаться на головную боль, причина этого в том, что все 10 дней выходных люди проводят вообще неправильно с точки зрения здорового образа жизни. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что нельзя утверждать, что учащенные жалобы на головные боли появляются на фоне стресса от выхода на работу, вернее подобные случаи являются единичными.

По мнению медика, сегодня чаще встречаются головные боли, напряжения, замедленные эффекты похмелья, а буквально через неделю появится именно мигрень в связи с потеплением и атмосферным давлением.

Ранее невролог Демьяновская назвала причины головных болей в зимний сезон.