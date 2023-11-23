«Хирург спас мою жизнь»: опухоль размером с теннисный мяч удалили подмосковные врачи из головы пенсионерки

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 64-летнюю женщину с менингомой. Это крупное новообразование в оболочках головного мозга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пенсионерка обратилась к медикам с жалобами на головную боль, слабость и затрудненность движений в руке и ноге. Было принято решение провести нейрохирургическую операцию. Она длилась два часа.

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павел Савинков, менингома была очень большого размера — шесть на шесть сантиметров. Опухоль сдавливала зоны мозга, отвечающие за движение в левых конечностях. Кроме того, новообразование глубоко проросло в костную ткань.

«Доступ (к менингоме. — прим. ред.) был осуществлен путем костно-пластической трепанации черепа, когда вынутый костный фрагмент после удаления образования был поставлен на свое место и зафиксирован специальными клипсами», — рассказал он.

После хирургического вмешательства самочувствие пациентки улучшилось. В день операции она уже встала на ноги, при этом никаких трудностей в движении левых конечностей уже не было. Через десять дней женщину выписали, она будет наблюдаться у невролога по месту жительства.

«Я бы хотела выразить свою благодарность нейрохирургу Павлу Савинкову, который просто спас мою жизнь», — сказала пенсионерка.

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