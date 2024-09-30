Хирург Умнов назвал ситуации, когда глинтвейн может стать заменой аспирину

Приближаются холода, и в это достаточно неуютное время года многие любят скрасить прогулки горячим глинтвейном. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, какую пользу несет организму данный напиток. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, глинтвейн имеет множество полезных свойств: стимулирует иммунную систему, оказывает антисептическое действие, восстанавливает силы после интенсивных физических нагрузок, согревает организм. Тем не менее пациентам с обморожением на улице не рекомендовано употреблять алкогольный глинтвейн, поскольку этиловый спирт вызывает расширение периферических сосудов, что приводит к потере тепла, а также к уменьшению притока крови к сердцу и мозгу.

Медик пояснил, что данный напиток может в некотором случае улучшить баланс холестерина, выводя вредный холестерин из сосудистого русла, также снижает нервное напряжение. Так, полифенолы глинтвейна похожи на аспирин, они вызывают снижение температуры, воспаления и в незначительном количестве боли. Флавоноиды и антиоксиданты в составе глинтвейна замедляют старение кожи и повышают ее эластичность.

По его мнению, запрещено употреблять глинтвейн при беременности и грудном вскармливании.

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