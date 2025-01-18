Нутрициолог Никитина назвала ключевой признак паленого алкоголя

По словам нутрициолога Ларисы Никитиной, для уверенности в подлинности алкогольного напитка важно покупать его в проверенных магазинах и обращать внимание на акцизные марки, в чем сегодня могут помочь различные службы. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что нередко даже опытные химики не могут отличить подделку, особенно если она выполнена аккуратно. Ключевое различие между грубыми и тонкими фальсификатами заключается в составе. Так, в ряде поддельных алкогольных напитков применяется спирт, не предназначенный для производства алкоголя, что может привести к отравлениям.

По мнению эксперта, в первую очередь внимание необходимо уделить неприятным запахам, особенно если после вскрытия бутылки ощущается химический запах, что является явным признаком фальсификата.

Ранее академик Онищенко заявил, что невозможно определить безопасную дозу алкоголя для человека.