Хирург Умнов пояснил, почему отсутствие пупка не является проблемой для здоровья человека

Солист популярной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что у него отсутствует пупок. По словам врача-хирурга Александра Умнова, человек действительно может лишиться пупка в связи с пупочной грыжей, тем не менее каких-либо серьезных неудобств это не принесет. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что заболевание может развиться у младенцев на фоне широкого пупочного кольца и повышенного давления в брюшной полости, вызываемое криками. Тем не менее во внеутробной жизни данная впадина не выполняет функций, связанных с питанием или дыханием.

По мнению медика, развитию пупочной грыжи способствуют предрасполагающие и производящие факторы. В первом случае это слабость соединительной ткани и наличие слабого места передней брюшной стенки, а во втором - запоры, тяжелый физический труд, повышение внутрибрюшного давления.

Ранее он назвал ситуации, когда глинтвейн может стать заменой аспирину.