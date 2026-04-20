Хирурги Иванова спасли пациента, у которого рак нашли во время рутинной проверки

Плановый медицинский осмотр, который 56-летний житель Ивановской области проходил, считая себя абсолютно здоровым, в буквальном смысле спас ему жизнь. Мужчина не предъявлял никаких жалоб и чувствовал себя превосходно, однако внимательный врач во время визита решил перестраховаться и «на всякий случай» взял биопсию из послеязвенного рубца в желудке.

Переданный на гистологию материал показал неутешительный, но крайне важный результат — аденокарциному G2, то есть рак желудка. К счастью, проведенная мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза не выявила метастазов. Диагноз «рак желудка 1 стадии» означал, что болезнь обнаружена на самом раннем этапе и ее можно полностью вылечить.

Хирурги отделения торакоабдоминальной онкохирургии Вугар Новрузов, Данил Иванов и Томас Лоуренс провели пациенту лапароскопическую гастрэктомию — удаление желудка. Операция прошла успешно, а восстановительный период не сопровождался осложнениями. В настоящий момент мужчина выписан домой и находится под динамическим наблюдением врачей ивановского областного онкологического диспансера.

