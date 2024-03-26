Хирурги Сургута достали из пенсионерки опухоль весом в 15 килограмм

Как приводится в аккаунте в соцсетях Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ), на удаление 15-килограммовой опухоли местным хирургам потребовалось более двух часов.

Отмечается, что женщина обратилась к медикам с жалобами на стремительное увеличение живота. В ходе первичного осмотра была обнаружена приросшая в яичникам доброкачественная опухоль правого яичника. Пенсионерку было решено оперировать.

«Более 2-х часов понадобилось хирургам СОКБ, чтобы удалить образование весом в 15 килограмм. Огромную опухоль удалили врачи Сургутской окружной клинической больницы 68-летней жительнице Сургутского района», — приводится в сообщении СОКБ.

Сообщается, что в настоящее время женщина идет на поправку и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее онколог Балкаров предупредил о первых симптомах рака кишечника.