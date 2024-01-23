«Хочу развеять миф»: врач-отоларинголог Харина рассказала, что будет, если насекомое заползет в ваше ухо

Как оказалось, подобные случаи далеко не уникальны. Они могут произойти с каждым и заканчиваются как позитивно, так и негативно. Об этом нам рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

«Проникновение насекомых в наружный слуховой проход действительно возможно, особенно во сне. Это может быть и на природе, и в экзотических странах, и даже дома. Тараканы, например, могут вползать в ухо, но не могут развернуться там. Когда они царапают барабанную перепонку, это вызывает очень неприятные и пугающие ощущения. Взрослый человек, как правило, понимает, что что-то не так, и обращается к врачу. Маленький же ребенок просто не может понять, откуда боль, и что происходит, он не может указать на источник проблемы и просто хватается за голову», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если насекомое долго находится в ухе, продолжила собеседница, это может впоследствии вызывать воспалительный процесс. Кроме того, помимо тараканов в слуховой проход могут заползать и клещи — они присасываются к стенкам прохода или барабанной перепонке, что может быть опасно.

«Таракан может травмировать стенки наружного слухового прохода, вызвать воспаление кожи, к которому в дальнейшем присоединится гнойная или грибковая инфекция. В результате развивается диффузный отит. Могут быть даже гнойные выделения из уха, температура, болевые ощущения», — предупредила эксперт.

Если говорить о клещах, то опасаться стоит энцефалитов. Но это проблема, скорее, относится к жарким странам. Там же случаются истории, когда мухи откладывают яйца в ухо человеку, из которых позже вылупляются личинки.

«Бояться этого или скорее заклеивать себе уши не нужно. Даже если насекомое заползло в ухо, его достаточно просто удалить. Главное — при симптомах болезненности в ухе или какого-то дискомфорта, шума и так далее обратиться к профильному специалисту — ЛОР-врачу. Кроме того, хочу развеять миф — в голову насекомые проникнуть не могут, так как наружное ухо отделено от среднего плотной барабанной перепонкой. Преодолеть ее насекомые не могут», — заключила Харина.

Ранее стало известно, когда заложенное ухо нельзя лечить дома.