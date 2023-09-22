«Хорошо перевариваются и не поднимают сахар»: выяснилось, что можно есть на ночь без страха потолстеть

Из-за работы и бурного графика мы часто не успеваем поесть в течение дня. Перекусы на бегу заменяют полноценный прием пищи, а свободное для готовки время появляется только вечером. Но съеденная на ночь еда, к сожалению, приводит нас к лишним килограммам.

Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, какие продукты следует есть поздним вечером, чтобы не потолстеть.

Важное правило

По ее словам, в позднее время пищеварение замедляется, поэтому важно выбирать пищу, которая поможет организму отдохнуть.

«В первую очередь нужно сказать даже не о продуктах, а о режиме сна: ложитесь спать до 23 часов и не ешьте за два-три часа до сна. Идеальное время для ужина — не позднее семи часов вечера», — рассказала Тиханычева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист посоветовала не есть свежие овощи и салаты вечером: они тоже утяжеляют процесс пищеварения.

Какие продукты выбрать

Как пояснила нутрициолог, если вечером вы чувствуете себя голодным, следует выбирать термически обработанные некрахмалистые овощи.

Фото: [ freepik.com ]

«Все крестоцветные, огурцы, лук, порей, зелень, спаржу, цуккини, стручковую фасоль, болгарский перец. Их можно приготовить в духовке со специями, оливковым маслом или маслом гхи», — пояснила Тиханычева.

Прекрасным вариантом вечернего блюда, по мнению эксперта, станет суп-пюре из перечисленных овощей. Также она порекомендовала есть нежирную рыбу с запеченными овощами. Эти продукты легко перевариваются организмом и не портят фигуру.

«А если после тяжелого дня вы испытываете стресс, добавьте к блюду сложных углеводов: гречку, киноа, рис басмати. Эти сытные крупы хорошо перевариваются и не поднимают уровень сахара в крови», — заключила собеседница.

Ранее мы писали об овощах, которые можно есть только сырыми.