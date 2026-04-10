«Хрупкость и одиночество убивают мозг»: ученые выявили неочевидного предвестника деменции

Ученые выявили предвестник, который появляется задолго до первых провалов в памяти. Это не потеря ключей и не невнимательность, а хрупкость тела и одиночество. Об этом сообщает журнал Frontiers in Neurology.

Международная группа исследователей опубликовала 13 работ с участием более 835 тысяч человек. Вывод шокирует: старческая астения повышает риск развития деменции в среднем на 76 процентов.

Речь не только о физической слабости. Да, человеку трудно переносить болезни, он быстро устает. Но авторы работы подчеркивают: к так называемой нефизической хрупкости относятся ухудшение памяти, внимания и — что особенно важно — социальная изоляция. Если пожилой человек реже общается, остаётся без поддержки, его мозг тоже страдает. Получается, что одиночество — не просто грусть, а прямой путь к слабоумию.

Что касается болезни Альцгеймера, тут данные менее определенные. Связь прослеживается, но для однозначных выводов нужно больше исследований. Однако общая картина ясна: хрупкость тела и изоляция — двойной удар по мозгу.

Авторы призывают врачей оценивать пожилых комплексно. Не только смотреть на физическую форму, но и проверять когнитивные функции и социальную активность. Чем раньше выявить группу риска, тем больше шансов предотвратить катастрофу.

