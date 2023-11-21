Хурма и закаливания: подмосковный терапевт рассказала, как защититься от гриппа

Для профилактики простудных заболеваний необходимо включить в рацион хурму, виноград и тыкву, рассказала врач-терапевт из Одинцово Екатерина Шалофаст. Ее слова приводит РИАМО .

Хурма, виноград и тыква содержат много витамина С, кератина и аминокислот. Сочетать их можно с рыбой, мясом и бобовыми.

Грипп и острые респираторные заболевания являются инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, напомнила врач. Данные вирусы отличаются высокой живучестью. Они могут сохраняться на поверхностях, в том числе на полотенцах, носовых платках и денежных купюрах, до четырнадцати дней.

«Самое надежное средство для профилактики ОРВИ — это вакцинация. <…> Не нужно забывать о таких профилактических мерах, как мытье рук, сбалансированное питание, режим отдыха и сна, физическая активность, закаливание, обязательные прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек», — отметила специалист.

Закаливающие процедуры нужно начинать с детского возраста, уточнила врач. Главное, по ее словам, все делать постепенно и следить за реакцией организма.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, как правильно лечить насморк.