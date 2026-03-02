И наследник, и невеста: в Приморье родилась «королевская двойня»

Зима в роддомах Приморского края завершилась внушительным демографическим итогом. По информации регионального Минздрава, за последнюю неделю февраля на свет появились 252 младенца. Статистика традиционно порадовала разнообразием: на свет появились 129 мальчиков и 123 девочки.

Особенно примечательно, что 96 семей впервые испытали радость родительства, 85 семей встретили второго малыша, а 71 семья либо подтвердила статус многодетных, либо впервые его обрела.

Но главным событием недели стало рождение так называемой «королевской двойни» — разнополых близнецов. Название это уходит корнями в монархические времена. В царских семьях рождение двойни всегда считалось большой редкостью и одновременно испытанием. Если появлялись на свет два мальчика, между ними в будущем могла разгореться борьба за престол.

Две девочки — выгодная партия для укрепления союзов, но отсутствие прямого наследника. А вот разнополая двойня считалась невероятным везением: и наследник трона есть, и дочь можно выдать замуж с политической выгодой. Со временем понятие «королевской» двойни распространилось повсеместно, сохранив за собой ореол удачи и счастья.

Ранее сообщалось, что новые правила выделения долей по маткапиталу упростили жизнь семьям с ипотекой.