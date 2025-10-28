Иммунитет не виноват: врач объяснил настоящие причины частых простуд

Частые болезни не имеют прямой связи с недостаточной эффективностью работы иммунной системы. В интервью HuffPost врач-терапевт Тим Хендрикс опроверг распространенное заблуждение о существовании сильного или слабого иммунитета как основного фактора защиты от гриппозных заболеваний.

Для эффективной защиты от заражения гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями достаточно соблюдать базовые гигиенические правила — регулярно мыть руки, минимизировать пребывание в местах массового скопления людей, избегать прикосновений к лицу и поддерживать сбалансированный рацион питания.

«Единственное исключение — это люди с иммунодефицитом, например, после лечения рака, красной волчанки или болезни Крона. Обычно такие пациенты точно знают от врачей об уязвимости своей иммунной системы», — рассказал Хендрикс.

Основной причиной регулярных простуд является частое пребывание в зонах с повышенной вероятностью заражения. Наибольшему риску подвержены члены многодетных семей, особенно те, кто проживает вместе с детьми младшего возраста.

Детский организм демонстрирует повышенную восприимчивость к инфекциям в связи с возрастными особенностями и постоянным контактом с многообразием вирусных штаммов.

В период сезонного подъема заболеваемости острым респираторным инфекциям значительному риску заражения подвергаются сотрудники образовательных и медицинских организаций.

Жители многоквартирных домов также имеют повышенную вероятность инфицирования благодаря регулярным контактам с соседями в местах общего пользования.

