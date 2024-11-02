Иммунолог Болибок перечислил симптомы смертельного вируса Коксаки

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, вирус Коксаки относится к энтеровирусам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что эта болезнь передается преимущественно фекально-оральным путем, а также воздушно-капельным путем.

По мнению медика, инкубационный период вируса Коксаки составляет несколько дней. Начало заболевания весьма напоминает грипп: появляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль и боли в животе. После этого появляется сыпь. С целью избежать заражения следует соблюдать правила личной гигиены.

Он уточнил, что чаще всего этой инфекцией заражаются туристы. Тем не менее у вируса Коксаки отсутствует специализированное лечение, оно симптоматическое. Тем не менее данный вирус может протекать тяжело — вплоть до летальных исходов.

Ранее россияне сообщили о вспышке мощного неизвестного вируса в турецком Белеке.