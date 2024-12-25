Эндокринолог Абахина назвала способы избежать переедания на Новый год

Новый год все ближе, как и новогоднее застолье. Врач-эндокринолог Дарья Абахина рассказала, как не переесть в праздники, сохранить фигуру и режим. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, до праздника не следует стараться все успеть, поскольку это сильно повышает градус тревожности и, как следствие, ведет к перееданию. Помимо этого, важно не пропускать завтрак и обед 31 декабря, чтобы не быть голодными к праздничному вечеру, это даст возможность контролировать свое насыщение и объем порции во время праздника.

Медик добавила, что стоит никуда не торопиться, употреблять пищу небольшими порциями, поскольку новогодний вечер длинный, быть активными, больше танцевать, общаться, веселиться. При этом, по словам специалиста, не стоит ставить своей целью «вкусно поесть».

По ее мнению, важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует, при этом алкогольные напитки усиливают аппетит.

Ранее было названо неожиданное средство, которое оказалось лучшим помощником от переедания на новогоднем застолье.