Иммунолог Крючков назвал причины беззащитности людей перед инфекциями

С момента пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году, по всему миру наблюдается стремительное увеличение количества случаев заражения различными инфекционными заболеваниями. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, каким образом можно приостановить распространение вирусных инфекций и расширить защищенность населения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, сдержать резкий рост различных вирусных и инфекционных болезней сможет только возобновление массовой вакцинации людей, серьезно просевшей в момент пандемии коронавируса.

Медик добавил, что тем не менее тормозить указанный процесс может нежелание подавляющего большинства населения ставить прививки или ревакцинироваться.

По его мнению, многие инфекционные заболевания требуют высокого уровня коллективного иммунитета с целью не допускать вспышек заболеваемости и активного распространения. Так, даже незначительное снижение числа привитых приведет к резкому росту заболеваемости, а после пандемии коронавируса ежегодно число вакцинированных и ревакцинированных сокращается.

Ранее сообщалось, что психологи из РФ фиксируют рост обращений из-за фобий, заболеваний с болезнями на курортах.