Туристическая паника: психологи из РФ фиксируют рост обращений из-за фобий, связанных с болезнями на курортах
Mash: туристы из РФ обращаются к психологам из-за новостей о болезнях на курорте
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С наступлением сезона отпусков в России наблюдается необычное явление — туристы массово обращаются к психологам из-за появления в СМИ и соцсетях тревожной информации о заболеваниях на популярных курортах, пишет Mash.
По информации источника, за последние две недели спрос на услуги специалистов в области психического здоровья увеличился на 15-20%, особенно среди тех, кто приобрел путевки на отдых заранее.
Как отметили эксперты, к психологам обращаются как местные жители, так и приезжие. Многие из них страдают от повышенной тревожности. Отдельную категорию составляют и те, кто с опасением воспринимает информацию об экзотических лихорадках и угрозе инфекций, в том числе от «гигакомаров», которые могут быть переносчиками вируса.
Психологи отмечают, что особенно беспокойные клиенты — это те, кто уже запланировал поездки в страны, откуда поступала информация о болезнях и инфекциях.
Как отмечает Mash, наиболее распространенными среди россиян фобиями являются инсектофобия (боязнь насекомых), танатофобия (страх смерти и болезни), ипохондрия (склонность к постоянному поиску симптомов). Также отмечается много случаев обращения с признаками ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).
Психологи применяют различные методы для помощи своим клиентам, страдающих от страхов, включая когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Процесс начинается с понимания причин тревоги. Далее специалисты помогают отделить реальные риски от вымышленных.
Исследования показывают, что в безопасной обстановке, где клиенты могут научиться относиться к укусам комаров или другим угрозам более рационально, их страхи постепенно ослабевают.
Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после падения воздушного шара погибли два российских туриста.