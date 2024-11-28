Иммунолог Крючков назвал сроки пика заболеваемости ОРВИ и COVID-19

По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, пик заболеваемости ОРВИ и коронавирусом придется, как и в предыдущие сезоны, на середину декабря. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что при этом стабилизация ситуации с распространением ОРВИ и COVID-19 ожидается к концу декабря, спад заболеваемости будет кратковременным в новогодние праздники, дальше вновь прогнозируется очередной всплеск с пиком где-то в феврале.

По мнению медика, для защиты себя от вирусных инфекций в первую очередь необходимо вакцинироваться, ограничить контакты с большим числом малознакомых или незнакомых людей, сократить интенсивность контактов, постараться по возможности избегать часы пик на транспорте.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зарегистрировано свыше 17 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ за неделю.