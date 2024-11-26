В Нижегородской области зарегистрировано свыше 17 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ за неделю
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Свыше 17 тыс. случаев заражения ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области за прошедшую неделю. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что также свыше 14 тыс. человек обследованы: среди возбудителей доминируют риновирус и микоплазма, также выделены вирусы парагриппа, аденовирусы и бокавирусы.
Отмечается, что, помимо этого, за минувшую неделю зарегистрировано около 570 случаев COVID-19, что свыше чем на 10% больше показателей позапрошлой недели.
Добавляется, что в ряде образовательных учреждений Нижегородской области введены ограничительные меры с целью не допустить распространение ОРВИ.
Поясняется, что в регионе свыше полутора миллионов человек, что составляет почти 50%, вакцинировались от гриппа.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Подмосковье за неделю не превысил пороговых значений.