Иммунолог Логина пояснила, почему на морозе появляется слезотечение

По словам врача-иммунолога Надежды Логиной, победить проблему зимнего слезотечения, обостряющегося в морозы, может только лечение клетками собственной лимфы, глазные капли от этого не помогут. Об этом сообщает NEWS.ru.По словам врача-иммунолога Надежды Логиной, победить проблему зимнего слезотечения, обостряющегося в морозы, может только лечение клетками собственной лимфы, глазные капли от этого не помогут. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что с такой проблемой в холодное время года сталкивается почти каждый третий россиянин, поскольку она является одним из проявлений так называемой холодовой аллергии.

По мнению медика, так называемая аутолимфоцитотерапия, то есть введение пациенту собственной лимфы подкожно, была разработана и запатентована в 1992 году в нашей стране и с тех пор успешно проявляет себя в борьбе с аллергиями. Перед лечением важно проконсультироваться со специалистом и пройти соответствующие аллергопробы.

Она добавила, что тем не менее для борьбы с избыточным слезотечением в домашних условиях есть ряд методов с целью облегчить нахождение на морозе. Так, стоит отметить, только на холоде ли текут слезы, соблюдать правила гигиены рук и лица, при необходимости делать дважды в день компрессы с черным или зеленым чаем.

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