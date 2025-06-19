Иммунолог назвал способы не подхватить инфекцию в самую холодную неделю лета

Необычно холодная и дождливая погода, установившаяся в большинстве регионов России до конца июня, повышает риск простудных заболеваний. Известный иммунолог Владислав Жемчугов дал рекомендации, как сохранить здоровье в этот период. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, при той погоде, которую мы наблюдаем сегодня, стоит опасаться переохлаждения ног, резкой смены климата при путешествиях, неподготовленности организма к акклиматизации.

Медик подчеркнул, что во избежание риска заражения вирусными инфекциями и обострения хронических заболеваний следует отказаться от открытой обуви в дождливую погоду, получить консультацию врача перед оздоровительными процедурами, а также постепенно адаптироваться при смене климата.

По его мнению, не стоит паниковать из-за нетипичной погоды, но и пренебрегать мерами предосторожности нельзя. Особенно внимательными следует быть при смене климатических зон. Следует обратить внимание на витамины группы В, которые вопреки распространенному мнению, не требуют постоянного приема, так как доступны в обычных продуктах питания круглый год. Главное — разумный подход к своему здоровью и консультация специалиста при необходимости.

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