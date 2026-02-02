Врач объяснил, как распознать и чем опасен случай оспы обезьян в России

В России зафиксирован лабораторно подтвержденный случай оспы обезьян. Как рассказал в интервью Pravda.Ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, эта инфекция передается исключительно при очень тесном физическом контакте «кожа к коже», преимущественно контактно-бытовым или половым путем. Особенность нынешней ситуации в том, что заболевший не выезжал за границу, а значит, заражение, вероятно, произошло внутри страны, что указывает на локальную циркуляцию вируса.

По его словам, болезнь развивается по определенному сценарию. Сначала появляются общие симптомы: высокая температура, слабость и недомогание. Затем на коже возникают характерные пузырьковые высыпания, похожие на герпес, которые позже переходят в типичную оспенную сыпь. Специфического лечения не существует, поэтому помощь пациентам оказывается симптоматическая.

Медик подчеркнул, что опасность заболевания напрямую зависит от штамма вируса. Существует два основных варианта: смертельный Центральноафриканский (летальность до 10%) и более легкий, но заразный Западноафриканский, который вызвал глобальную вспышку в 2022-2023 годах. Пока Роспотребнадзор не уточнил, к какому именно штамму относится выявленный случай, а источник заражения остается неизвестным. Таким образом, несмотря на низкие риски массового распространения из-за специфического пути передачи, этот случай служит важным напоминанием о необходимости наблюдения за подобными инфекциями.

Ранее уролог Гадзиян заявил, что обезьянья оспа может приводить к сыпи в интимных зонах.