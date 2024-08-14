Иммунолог Жемчугов назвал категории людей, которым уже сегодня следует сделать прививку от гриппа

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, людям ряда профессией необходимо сделать прививку от гриппа уже сейчас. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Он отметил, что важно вакцинироваться от заболевания тем, кто много работает с людьми, например, учителям, докторам и кассирам.

По мнению медика, при этом весьма важно перед вакцинацией проконсультироваться со своим врачом, так как у прививки от гриппа имеются некоторые противопоказания, которые следует брать в расчет.

Ранее сообщалось, что в Московской области упростили оформление выплат при осложнениях после прививок.