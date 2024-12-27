Иммунолог Жемчугов пояснил симптомы холеры и методы защиты от заболевания

В Таиланде и Мьянме зафиксирована вспышка холеры. Врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, что это за заболевание и как им не заразиться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, холера является особо опасным заболеванием, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Инфекция передается фекально-оральным способом, то есть через зараженную канализационными стоками воду, а также через пищу.

Медик подчеркнул, что с целью защиты от заражения холерой необходимо мыть руки. Если дело касается вспышки заболевания, то следует обеспечить себя достаточным объемом проверенной воды, медикаментов и средств гигиены, в том числе мылом и спиртовыми растворами. Для профилактики холеры следует приобретать только проверенную воду, не пить и не употреблять пищу в подозрительных заведениях.

Ранее ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в Ливане.