ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в Ливане

Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливане Абдинасир Абубакар на брифинге в Женеве. Как пишет РИА Новости, по его словам, инфекция была зафиксирована в районе, где население не получило вакцинацию от холеры. Особенно уязвимой к инфекции оказалась группа людей, прибывших в регион в качестве беженцев, так как они не имеют защиты от заболевания. В связи с этим риск распространения холеры в регионе значительно возрастает.

ВОЗ продолжает принимать меры по отслеживанию ситуации и предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Холера, как известно, передается через загрязненную пищу или воду и может вызвать острую водянистую диарею, которая при отсутствии своевременного лечения может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

Ситуация в Ливане осложняется продолжающимися военными действиями.

Ранее стало известно о том, что израильские летчики разбомбили главный водоканал юга Ливана.