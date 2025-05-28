Иммунолог Жемчугов предупредил о высоком уровне ультрафиолета в ближайшие дни в столичном регионе

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, в ближайшие пару дней в столичном регионе станет фиксироваться высокий уровень ультрафиолета, при этом, несмотря на то что солнце не нанесет коже такой же вред, как, например, на экваторе, защититься от него все же необходимо. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что наибольшая опасность в Москве, которая грозит, если не нанести SPF-крем, это обгорание.

По мнению медика, следует быть осторожным и не выходить на солнце тем, у кого имеются иммунные заболевания, кто проходит курс лечения лекарственными препаратами, а также если у человека много родинок и тонкая, светлая кожа.

Ранее синоптик Ильин рассказал, как обезопасить себя от солнечной активности.