Иммунолог Жемчугов рассказал, в качестве чего можно рассматривать омикрон-штамм

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, новый вариант коронавируса -ХЕС - вызывает заболевание, которое достаточно легко протекает, имеет маленькую летальность, однако высокую скорость распространения, а иммунитет против него в свою очередь формируется за счет новой конструкции вируса, отменяющей старые. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что при данном варианте омикрон можно рассматривать как живую вакцину.

По мнению медика, однако есть смысл узнать, какой ценой этот вид коронавируса отменяет старые штаммы. Так, если летальность была 1%, а стала 10%, то следует задумываться о разработке новой вакцины.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский пояснил принцип действия нового штамма коронавируса.