Вирусолог Аграновский пояснил принцип действия нового штамма коронавируса

В нашей стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на фоне сезонных факторов и распространения новых вариантов штамма FLiRT. По словам вирусолога Алексея Аграновского, на сегодняшний день ковид уже не представляет такой угрозы, как во время пандемии – вызываемое вирусом заболевание протекает относительно легко. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на данный момент идет повышение заболеваемости, появляются новые варианты. Нынешние варианты штаммов коронавируса, в том числе FLiRT, являются производными «Омикрона», однако они не несут такой угрозы, как во время пандемии, однако являются более заразными.

По мнению эксперта, значительную роль в подъеме заболеваемости коронавирусом также играют сезонные факторы. В осенний сезон у людей снижается иммунитет, происходят привычные общественные изменения: люди приезжают из отпусков, в транспорте становится больше народа, люди выходят на работу в офисы, идут в школы, в университеты, что увеличивает количество контактов.

Он отметил, что при этом антитела, которые мы имеем, больше оказывают влияние на тяжесть течения заболевания и вероятные долговременные последствия, чем на заражаемость.

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