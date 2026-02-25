Имплантолог пояснил, почему две операции вместо одной — это больше не норма

Золотой стандарт стоматологии, при котором установка имплантата растягивалась на полгода и два хирургических вмешательства, уверенно уходит в историю. Кандидат медицинских наук, имплантолог Игорь Кузьмин констатирует: современные технологии позволяют лечить зубы быстрее, дешевле и без лишних страданий. Пациентам больше не нужно мириться с отсутствием зуба месяцами — улыбку возвращают за один-два визита. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, еще недавно схема была неумолимой: сначала вживили титановый корень, спрятали под десну и ждали от трех до шести месяцев, пока он приживется. Потом — повторный разрез, установка формирователя десны, и только затем слепки для коронки. Сегодня этот конвейер заменила одномоментная имплантация. Удалили зуб — сразу поставили имплантат — тут же зафиксировали временную коронку. Человек выходит из клиники уже с зубом, а не с дырой и назначением на полгода вперед. Для пациента это не только комфорт, но и экономия: вместо двух-трех операций платишь за одну, да и расходных материалов уходит меньше. Раньше такое ускорение сочли бы авантюрой, но сейчас оно стало возможным благодаря эволюции самих имплантатов. Современные модели имеют коническую форму и агрессивную резьбу, которая уплотняет костную ткань при вкручивании, обеспечивая надежную первичную фиксацию. Если имплантат стабилен с первого дня, нет никакого смысла мучить человека ожиданием — процесс заживления идет, а функция восстанавливается сразу.

Медик добавил, что второй мощный двигатель прогресса — цифра. Компьютерная томография и 3D-планирование позволяют хирургу виртуально «проиграть» операцию до того, как он возьмет в руки скальпель. Хирургические шаблоны направляют инструмент с ювелирной точностью, исключая риск ошибки. А временную коронку могут напечатать или отфрезеровать заранее, чтобы надеть ее сразу после установки имплантата. Чем меньше ошибок и осложнений, тем ниже вероятность переделок и непредвиденных трат.

По его мнению, итог такой цифровизации и новых конструкций — радикальное изменение философии лечения. Имплантация перестает быть долгим испытанием с туманными сроками и превращается в четкую, рациональную процедуру. Пациент получает не только сокращение времени в кресле, но и понятный бюджет, а также избавляется от необходимости ходить с некрасивыми временными конструкциями. Выигрывают все, и это тот случай, когда прогресс действительно делает медицину человечнее.

