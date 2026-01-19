Зубы на вылет: названы главные причины ранней потери зубов в России по сравнению с Западом

Согласно экспертному мнению, россияне сталкиваются с необходимостью удаления первого зуба в среднем уже к 20 годам, в то время как в странах Европы и США этот возраст достигает 40 лет. Разницу в целых два десятилетия «Газете.Ru » прокомментировал стоматолог-хирург, основатель клиники MaxTreat Максим Копылов.

Специалист выделил несколько ключевых факторов, приводящих к ранней потере зубов. Среди них — слабая культура профилактики, привычка пациентов откладывать лечение и, что самое главное, фундаментальное незнание правил гигиены полости рта. Копылов отметил, что большинство взрослых уверены в своих навыках чистки зубов, однако на деле пользуются устаревшими методами, усвоенными в детстве.

Врач привел в пример Швейцарию, где стоматологи отказываются проводить сложное лечение до тех пор, пока пациент не освоит правильный уход. Он подчеркнул, что регулярная профессиональная чистка раз в полгода — это не роскошь, а необходимость. Такая практика позволяет своевременно удалять налет и камни, полировать эмаль и главное — выявлять заболевания на самых ранних стадиях.

Еще одним важным отличием Копылов назвал развитую систему медицинского страхования в Европе и США, где многие полисы обязывают владельцев регулярно посещать гигиениста. Несоблюдение этого правила может привести к аннулированию страховки. В России же, по словам эксперта, культура профессиональной гигиены только начинает формироваться.

Отдельной проблемой врач считает устойчивое «советское» наследие, когда к стоматологу обращались лишь в крайних случаях, при невыносимой боли. В Европе же исторически сложился иной подход: из-за высокой стоимости медицины там изначально делали ставку на профилактику.

Кроме того, Копылов указал на опасную тенденцию идеализации имплантации. Многие россияне ошибочно полагают, что проблемный зуб проще удалить и заменить имплантатом, который прослужит вечно. Этот подход, активно продвигавшийся на рынке в нулевые годы, привел к волне осложнений. Стоматолог напомнил, что история наблюдений за имплантами насчитывает менее 50 лет, и они требуют еще более тщательного ухода, чем натуральные зубы. При неправильной гигиене имплантаты могут быть потеряны уже через 5–7 лет.

По мнению эксперта, для изменения ситуации необходима совместная работа клиник и пациентов. Клиники должны активнее популяризировать гигиену и включать ее в планы лечения, а пациентам — развивать осознанное отношение к здоровью полости рта. Только так, считает Копылов, можно значительно увеличить число россиян, сохраняющих собственные зубы до 50–60 лет.

