Индийский гуру ортопедии провел мастер-класс в саратовской больнице

В Энгельсской городской клинической больнице № 1 5 марта прошел необычный мастер-класс. В Саратовскую область приехал ведущий индийский ортопед Рамеш Сингх, который руководит направлением Biorad Medisys Catagory и курирует международный рынок эндопротезов коленных суставов. Доктор Сингх, имеющий 25-летний опыт в эндопротезировании и артропластике, входит в команды разработчиков инновационных ортопедических решений, пишет «Регион 64».

Вместе с главврачом больницы Асланом Юановым и заведующим травматологией Асланом Имамовым индийский эксперт провел три сложные операции: две по замене тазобедренных суставов и одну — коленного. В медицинском учреждении подчеркнули, что подобное взаимодействие помогает осваивать современные методики и улучшать результаты лечения пациентов.

