Кровотечение, экстренная операция и долгие недели реанимации: как рязанские медики вернули маму к ребенку

В Рязани врачи трех недель боролись за жизнь 34-летней женщины, поступившей в Перинатальный центр с сильным кровотечением. Ситуация осложнялась тем, что будущая мама не наблюдалась у медиков во время беременности, что создало дополнительные риски. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты Перинатального центра экстренно провели кесарево сечение, спасая ребенка. Операция прошла успешно, малыш появился на свет. Однако состояние самой женщины оставалось критическим, и ее перевели в реанимацию Областной клинической больницы. Там в течение трех недель врачи боролись за ее жизнь.

Сегодня молодая мама выписана домой. Она уже держит на руках своего новорожденного и продолжит наблюдение по месту жительства. Врачи двух учреждений сделали невозможное: сохранили здоровье и матери, и ребенку, подарив семье счастливое будущее.

