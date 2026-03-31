Яблоки Симиренко и цитрусовые: диетолог назвала самые полезные фрукты весной

Весенние прилавки радуют глаз яркими плодами, но вопрос о том, есть ли в них реальная польза, остается открытым. Свежие фрукты сейчас доступны круглый год, однако большинство из них — урожай прошлого сезона, прошедший долгий путь хранения и транспортировки. Можно ли извлечь из них что-то ценное для организма или это просто вкусная, но пустая трата денег? Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik расставила все точки над i, объяснив, на какие плоды стоит обратить внимание и как правильно их готовить, чтобы получить максимум.

По словам диетолога, весной наиболее ценными остаются киви, цитрусовые — апельсины и мандарины, а также яблоки. Но не все яблоки одинаково полезны: среди сортов чемпионом по сохранности витаминов и полезных свойств является знаменитый «Симиренко». Однако даже самый правильный сорт — это лишь половина успеха. Эксперт подчеркивает, что ключевое значение имеет то, где и как выращивались фрукты, чем их обрабатывали для длительного хранения и в каких условиях транспортировали. Но даже если идеальных условий достичь не удалось, не стоит отчаиваться: ценность этих плодов для здоровья при правильном подходе остается высокой.

Она добавила, что главная проблема в том, что при длительном хранении и тем более при термической обработке фрукты неизбежно теряют значительную часть витаминов. Но, как уточняет Соломатина, это вовсе не делает их бесполезными. Даже если витамины ушли, в плодах сохраняются микро- и макроэлементы — например, калий в яблоках, — а также сахара и, что важнее всего, пищевые волокна. Особого внимания заслуживает пектин. Диетолог приводит наглядный пример: когда мы запекаем яблоко или грушу, получается то самое желе, которое и есть пектин в своем лучшем виде. Это вещество работает как щетка: оно обволакивает соли тяжелых металлов, радионуклиды, излишки холестерина и сахара, а затем выводит их из организма, помогая избавиться от разных патогенов.

По мнению медика, клетчатка, содержащаяся во фруктах, существенно отличается от грубых волокон злаков: она мягче, не травмирует стенки желудочно-кишечного тракта, но при этом служит идеальной пищей для полезных бактерий. А уже те, в свою очередь, производят целый ряд необходимых компонентов, которые влияют на все: от уровня сахара и аппетита до состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. И есть еще один неочевидный, но важный бонус, который Соломатина называет «вишенкой на торте»: во фруктах содержится структурированная вода. Она проникает в клетки практически без затрат энергии, в отличие от обычной водопроводной воды, которую организму еще нужно переформатировать. Так что весенние фрукты, даже если они не идеально свежие, — это не просто десерт, а полноценный инструмент поддержки организма, если знать, что выбирать и как готовить.

