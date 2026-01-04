Инфаркт теперь можно «убаюкать»: ученые придумали новый метод обхода смерти

Исследователи Йельской медицинской школы предложили новый фармакологический подход для уменьшения повреждений сердца после инфаркта. Метод направлен на временное переведение нейтрофилов — клеток иммунной системы — в состояние пониженной активности, аналогичное их естественному «ночному режиму», сообщает progorodsamara со ссылкой на Journal of Experimental Medicine.

В ходе эксперимента на моделях мышей с инфарктом миокарда ученые использовали препарат ATI2341. Это соединение специфически воздействует на рецепторы нейтрофилов, индуцируя в них состояние сниженной функциональной агрессии. Результаты показали, что такая временная модуляция активности позволила существенно уменьшить площадь повреждения сердечной мышцы и улучшить ее функциональное восстановление. При этом нейтрофилы продолжали присутствовать в зоне поражения, выполняя защитные функции, а общий иммунный ответ организма не подавлялся.

Работа основана на понимании циркадных ритмов нейтрофилов, активность которых достигает пика в утренние часы, что потенциально объясняет более тяжелые исходы инфарктов, случившихся в это время. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine. Ученые отмечают, что метод представляет перспективную стратегию контроля воспаления после сердечного приступа, однако для подтверждения его эффективности и безопасности у людей необходимы дальнейшие клинические испытания.

