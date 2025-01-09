Инфекционист Мескина назвала категории людей, наиболее подверженных заражению ротавирусом

Зимний период является сезоном не только простуд, а также и вирусно-стерильных инфекций, в первую очередь рота- и норовирусной. Врач-инфекционист Елена Мескина пояснила, как не отравиться. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, это классическая зимняя инфекция, и частота случаев заражения растет, причем рост заболеваемости наблюдается В с конца ноября до марта. Наиболее подвержены заражению дети в возрасте трех-четырех лет и пожилые люди, а взрослые люди, как правило, переносят указанный вирус в легкой форме.

Медик подчеркнула, что в зоне риска заражения находятся не только «прошлогодние» салаты, а также и продукты, которые хранятся в морозилке, вроде мороженого или воды со льдом для напитков.

По ее мнению, если заражение уже произошло, то необходимо сократить объем пищи примерно наполовину, однако заместить данный объем жидкостью, прежде всего водой. Если есть тошнота, рвота или диарея, следует купить в аптеке регидратирующие средства для восполнения потери жидкости и солей.

Ранее терапевт Чернышова пояснила, чем опасен свиной грипп.