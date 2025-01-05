Терапевт Чернышова пояснила, чем опасен свиной грипп

В нашей стране увеличивается количество заболевших вирусными инфекциями. Быстрее всего распространяется вирус гриппа А(H1N1)2009, известного как свиной грипп. Врач-терапевт надежда Чернышова рассказала, чем опасен свиной грипп для человека и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы не заразиться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, любой вирус гриппа опасен, поскольку от него нередко умирают люди. Однако свиной грипп отличается от прочих видов тем, что развивается весьма стремительно, потому как молниеносное течение свиного гриппа поражает все органы системы.

Медик добавила, что в целом человек может не ощущать недомоганий утром, тем не менее уже к вечеру его состояние резко ухудшается. Тяжелее всего переносят свиной грипп люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, уязвимы перед заболеванием маленькие дети и пожилые люди.

По ее мнению, наиболее эффективным методом предупредить заражение вирусом гриппа является прививка. Помимо этого, стоит избегать людных мест, надевать маску и перчатки, не браться голыми руками за поручень в транспорте, после улицы не забывать мыть руки.

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